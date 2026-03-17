Maltempo al Sud, niente tregua per Calabria e Sicilia: pioggia incessante nello Stretto di Messina

L’alba di questo martedì 17 marzo non ha portato un cambio di scenario per le regioni meridionali, con lo Stretto di Messina che si ritrova ancora una volta immerso in una pioggia incessante. Dopo una notte segnata da precipitazioni continue, il maltempo non accenna a mollare la presa, confermando una tendenza che da giorni vede la Sicilia e la Calabria letteralmente assediate da correnti instabili e cariche di pioggia. I dati raccolti nelle ultime ore delineano un quadro meteorologico particolarmente severo, con la Calabria che fa registrare accumuli pluviometrici record. La località di San Sostene, nel Catanzarese, emerge come l’epicentro di questa ondata di maltempo, avendo accumulato ben 56 mm in sole 6 ore, saliti a 115 mm nell’arco di mezza giornata, fino a raggiungere l’impressionante cifra di 213 mm nelle ultime 24 ore e superare i 300 mm nel computo complessivo delle ultime 48 ore. Non meno critica è la situazione nel reggino, dove Santa Cristina d’Aspromonte ha toccato i 328 mm totali negli ultimi 2 giorni, mentre Cardeto e Ardore Superiore hanno registrato picchi significativi che hanno superato agevolmente i 50 mm in poche ore di osservazione.

Oltre lo Stretto, la Sicilia non appare in condizioni migliori, con il versante Nord/Est dell’Etna duramente colpito. Al Rifugio Citelli, nel territorio di Sant’Alfio, si sono misurati 162 mm di pioggia in un solo giorno, mentre l’area del messinese continua a subire la furia degli elementi con Fondachelli che ha raggiunto i 236 mm nelle ultime 48 ore e Novara di Sicilia che si attesta sui 147 mm giornalieri. Questi numeri confermano come il territorio sia ormai saturo, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche su versanti già fragili.

Le previsioni per la giornata odierna indicano che il peggio potrebbe non essere ancora passato, con i versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia sotto stretta osservazione. Per oggi, martedì 17 marzo, si attende infatti un ulteriore rincaro della dose. E’ alta la possibilità di piogge particolarmente abbondanti proprio sulle aree ioniche. Guardando alla parte centrale della settimana, lo scenario rimane avvolto dall’incertezza. Le proiezioni attuali suggeriscono una possibile nuova fase di maltempo tra mercoledì e giovedì, che dovrebbe concentrarsi nuovamente al Sud e lungo il medio versante adriatico.

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