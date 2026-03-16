Maltempo: albero sui binari, interrotta la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia

La circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra Saint-Dalmas-de-Tende e Fontan-Saorge, nel tratto francese della linea Cuneo-Ventimiglia, a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo. A renderlo noto è l’Osservatorio Ferrovia del Tenda. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Sncf-Réseau, impegnati nelle operazioni di rimozione della pianta per consentire il ripristino della linea. La situazione ha causato ritardi e cancellazioni di alcuni convogli: il treno Cuneo-Ventimiglia delle 06:41 è rientrato a Cuneo con circa 90 minuti di ritardo, mentre il Ventimiglia-Cuneo delle 06:18 è tornato nella stazione ligure con circa mezz’ora di ritardo. Possibili ripercussioni anche per il Ventimiglia-Cuneo delle 10:39, che potrebbe subire ritardi.