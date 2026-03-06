Maltempo Algeria, ciclone sul Mediterraneo scatena violenti temporali con grandine, forti venti e allagamenti | FOTO

Gli ultimi aggiornamenti meteo sono piuttosto eloquenti: diversi settori nord-occidentali dell’Algeria sono stati interessati da fenomeni severi legati al passaggio di un ciclone tutt’ora attivo sul Mediterraneo centrale. Piogge torrenziali, localmente accompagnate da grandine, sono state segnalate nel settore di Sidi Djilali Ben Ammar, nella provincia di Tiaret, dove si sono registrati accumuli pluviometrici significativi in un breve lasso di tempo. Nel frattempo, nelle zone orientali della provincia di Mostaganem, la Protezione Civile è intervenuta in seguito a episodi di piene improvvise e allagamenti verificatisi durante le ultime ore. Questi fenomeni sono sempre riconducibili alla persistenza di celle temporalesche autorigeneranti, alimentate da un flusso umido proveniente dai quadranti sud-occidentali.

Anche lungo la costa non si scherza. A causa di forti raffiche di vento, il mare è divenuto agitato con onde che hanno invaso gran parte del litorale. Ai pescatori e ai possessori di piccole imbarcazioni è stato caldamente consigliato di non avvicinarsi alle zone portuali.

I modelli fisico-matematici indicano che le condizioni di instabilità potranno mantenersi attive per gran parte del pomeriggio-sera, con rischio ancora elevato di rovesci intensi e grandinate. La Protezione civile raccomanda alla popolazione di prestare attenzione agli spostamenti, in particolare lungo le arterie soggette a ristagni o improvvisi innalzamenti del livello dell’acqua.