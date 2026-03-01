Maltempo Algeria, forti venti e tempeste di sabbia su Tindouf e Béchar: visibilità ridotta e disagi al traffico | FOTO

Se vi siete trovati oggi dalle parti di Tindouf, in Algeria, avrete visto che aria tira. C’è un vento fortissimo e le tempeste di sabbia stanno rendendo la visibilità praticamente nulla, quindi muoversi in macchina è diventato un bel problema. Bisogna stare attenti anche a tutto ciò che svolazza, come rami o cartelli stradali, per non parlare della sabbia che si infila dappertutto, anche dentro casa. La cosa brutta è che per domani, lunedì, la situazione peggiorerà per chi vive a Béchar. La massa d’aria calda e secca si sta spostando proprio da quelle parti e porterà raffiche di vento davvero violente. Non mancheranno, purtroppo, altre tempeste di sabbia, specialmente lungo le strade che attraversano il deserto, quindi attenzione agli spostamenti. Il peggio dovrebbe passare tra la tarda mattinata e la sera di domani, poi per fortuna nella notte il vento dovrebbe iniziare a calare.

La Protezione Civile locale consiglia di non mettersi in viaggio se non è proprio indispensabile, specialmente nelle ore di massima intensità del vento; consiglia di tenere le finestre ben chiuse e spegnere i condizionatori per non far entrare polvere in casa, al fine di non danneggiare anche i computer o la TV.

Se mettersi alla guida dovesse essere davvero indispensabile, andate piano e tenete i fari accesi. Se la visibilità dovesse ridursi drasticamente, la cosa migliore da fare è accostare in un posto sicuro e aspettare che passi, non rischiate inutilmente.