Maltempo Algeria, neve e ghiaccio: caos sulle strade della provincia di Batna | VIDEO

La provincia di Batna, in Algeria, è alle prese oggi, lunedì 30 marzo 2026, con forti nevicate che hanno provocato la chiusura della strada di Nafla, un importante collegamento tra Batna e M’Sila. Secondo quanto confermato dalle autorità locali e dai media regionali, la circolazione è stata interrotta a causa dell’accumulo di neve e del ghiaccio, che rendono estremamente pericoloso il transito dei veicoli. Le immagini diffuse sui social mostrano macchine in difficoltà e diversi tratti completamente coperti da una coltre bianca.

La Protezione Civile e la Gendarmeria invitano gli automobilisti a evitare del tutto la zona fino a un miglioramento delle condizioni e alla riapertura ufficiale del percorso. Chi deve mettersi in viaggio è invitato a scegliere percorsi alternativi più sicuri, seguendo gli aggiornamenti meteo e i bollettini delle autorità. Nel frattempo, il maltempo continua a interessare l’Est del Paese per effetto di una depressione fredda che porta neve anche alle quote medie, con un possibile miglioramento nelle prossime ore.