Maltempo Algeria, nevicate abbondanti sull’Atlante Telliano: Theniet El Had imbiancata e paesaggi spettacolari nel Parco Nazionale | FOTO

Freddo intenso e neve, richiamano nell’immaginario collettivo, sempre una prerogativa di località spesso inaccessibili, con notevoli altitudini, dove le basse temperature di conseguenza regnano sovrane e non di certo luoghi tropicali o con caldo intenso. Grande stupore quindi per gli abitanti di questa cittadina algerina, che si sono ritrovati all’improvviso sotto gli occhi un tipico paesaggio montano. La località di Theniet El Had, situata nella provincia di Tissemsilt e nota per ospitare il Parco Nazionale omonimo, si è presentata oggi sotto una spettacolare veste invernale grazie alle ultime abbondanti nevicate che hanno interessato la zona.

Le nevicate di questi ultimi giorni hanno ulteriormente consolidato il manto nevoso accumulatosi in precedenza durante sia gli episodi di metà febbraio, sia gli episodi di gennaio, offrendo un paesaggio spettacolare che testimonia l’attuale persistenza della stagione invernale nelle zone dell’Atlante Telliano.

Le immagini che circolano da questa mattina mostrano accumuli nevosi significativi sui rilievi del parco Theniet El Had, che riflettono i bassi valori di temperatura presenti nella regione a seguito del passaggio di una saccatura colma di aria fredda di origine nord-atlantica e responsabile della marcata instabilità sulle aree interne dell’Algeria centro-settentrionale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici, le temperature resteranno su valori inferiori alle medie del periodo ancora per qualche giorno, con possibilità di gelate notturne e residui nevicate sui rilievi al di sopra dei 1000-1200 metri.