Maltempo Algeria: nevicate e grandinate sulle alture, paesaggi imbiancati e traffico bloccato sulla strada nazionale 14 | FOTO e VIDEO

Una nuova ondata di maltempo ha interessato nel pomeriggio le regioni di Tissemsilt e Aïn Defla, in Algeria, dove la neve e la grandine hanno imbiancato le alture tra Théniet El Had e i comuni limitrofi. Le precipitazioni, accompagnate da un calo sensibile delle temperature, hanno causato temporanei disagi alla circolazione lungo la strada nazionale n. 14, successivamente riaperta al traffico grazie all’intervento rapido dei mezzi spazzaneve. Secondo l’Agenzia meteorologica algerina, l’episodio è stato causato da un vortice ciclonico che da giorni interessa le province centro-occidentali del Paese, portando piogge, venti forti e nevicate a quote medie. Le immagini diffuse sui social mostrano un paesaggio completamente imbiancato, accolto con entusiasmo dai cittadini che hanno parlato di un’autentica ‘benedizione‘ dopo settimane senza piogge.

Marzo in Algeria è un mese di transizione in cui si possono verificare improvvisi colpi di coda invernali con fenomeni anche significativi. Le nevicate e le grandinate in Algeria a fine marzo non sono estremamente comuni, ma nemmeno rare, specialmente nelle zone montuose e sugli altopiani, e possono verificarsi anche in pieno deserto, sebbene in via del tutto eccezionale. Nonostante la stagione primaverile, l’aria fredda proveniente dal nord-Europa può causare nevicate a quote superiori ai 900-1000 metri anche tra fine marzo e gli inizi di aprile.