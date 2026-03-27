Maltempo Algeria: piogge torrenziali e alluvioni a Béchar, strade sommerse e traffico paralizzato. Attivata l’Unità di Crisi | FOTO

La regione di Béchar, nel sud-ovest dell’Algeria, è alle prese con forti piogge e improvvise inondazioni che hanno causato l’esondazione di diversi fiumi e l’allagamento di numerose strade. La Protezione Civile segnala disagi alla circolazione all’interno della città e nei comuni vicini come Taghit, Abadla e Kenadsa, dove molte strade risultano coperte da fango e acqua, rendendo il traffico difficile o impossibile in più punti.

Un tratto della Strada Nazionale n. 6, che collega Béchar a Beni Ounif, è stato chiuso temporaneamente all’altezza della stazione di Nakhil per l’aumento del livello del fiume. Si monitora con attenzione anche la situazione lungo le principali arterie dirette verso Naâma, Béni Abbès e Tindouf, dove potrebbero verificarsi ulteriori interruzioni della viabilità.

Nel frattempo, è stata istituita un’unità di crisi per coordinare gli interventi. Le squadre della Protezione Civile e dei servizi comunali stanno lavorando per liberare le strade dal fango, drenare le acque e ripristinare gradualmente la circolazione.

Le autorità invitano i cittadini a non attraversare corsi d’acqua anche se di lieve entità e a evitare gli spostamenti non necessari sulle strade interessate dalle alluvioni. È raccomandato seguire solo gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e della Gendarmeria Nazionale prima di ogni viaggio tra Béchar e le zone vicine.