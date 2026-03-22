Maltempo Algeria, piogge torrenziali e frane a El Bayadh: strade allagate e traffico in tilt | FOTO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito tra la scorsa notte e la mattinata odierna la provincia di El Bayadh, nel sud-ovest dell’Algeria, dove piogge intense e temporali hanno provocato diversi danni dovuti a frane e smottamenti. Inoltre le forti precipitazioni hanno provocato l’innalzamento dei corsi d’acqua e allagamenti su diversi tratti stradali, rendendo difficoltosa la circolazione. In alcuni punti, le piogge torrenziali hanno causato accumuli di fango e ruscellamenti improvvisi lungo le vie rurali e i principali assi viari.

La protezione civile è intervenuta in varie zone della provincia per assistere automobilisti bloccati e per liberare le strade invase dall’acqua e dal fango. Non si segnalano vittime, ma il traffico resta rallentato in più direzioni, soprattutto verso i comuni limitrofi alla città di El Bayadh.

Anche gli operai addetti ai lavori pubblici sono stati mobilitati per ripristinare la viabilità, rimuovendo i detriti e verificando lo stato delle canalizzazioni e dei tombini. Allo stato attuale, nuvolosità residua e piovaschi sparsi persistono sulla regione, ma la situazione meteorologica è attesa in graduale miglioramento.