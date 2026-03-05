Maltempo Algeria: piogge torrenziali e temporali violenti tra Orano e Mostaganem, nubifragi e grandine sulle città costiere | VIDEO

Una fase di maltempo estremo si è abbattuto dalla scorsa notte sull’Algeria e a guardare le mappe odierne c’è poco da stare tranquilli: ciò che i modelli meteo avevano previsto si sta avverando. Un’ondata di maltempo che sta risalendo dal Marocco verso l’Algeria, non a caso i settori centro-occidentali del Paese sono sotto nuvole e forti piogge. Nel corso delle prossime ore la situazione evolverà pian piano verso il centro e le zone più interne. Sulle città di Tlemcen, Orano, Mascara e Mostaganem, tenetevi pronti perché cadrà tanta pioggia. Parliamo di 20 o 40 millimetri, ma localmente si potrebbe arrivare tranquillamente a 50 millimetri. Anzi, proprio sulla costa tra Orano e Mostaganem il rischio è che si verifichino violenti temporali, con tanto di grandine e fulmini, quindi attenzione.

Anche verso Bouira e nelle zone limitrofe bisognerebbe prestare attenzione. Su queste zone i temporali potrebbero essere più brevi ma anche molto più intensi, e comunque capaci di determinare allagamenti e frane soprattutto in prossimità dei rilievi. Probabilmente continuerà a piovere per tutto il giorno, per poi attenuarsi un po’ solo verso sera.

Per quanto riguarda il mare, anche in questo caso la situazione è pessima. Sulle coste occidentali e centrali è molto mosso, se non proprio agitato. Soffia già un vento piuttosto forte e, al passaggio dei fronti temporaleschi, si aggiungono raffiche improvvise che non scherzano affatto. Chi possiede piccole barche o chi lavora nel settore della pesca, farebbe bene a non rischiare perché in mare aperto il tempo potrebbe cambiare davvero in un attimo.