Maltempo Algeria, supercella devastante colpisce M’sila: grandine, piogge torrenziali e forti raffiche di vento | FOTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, un violento temporale di tipo supercellulare ha interessato il settore settentrionale della provincia di M’sila, in particolare la zona di Ouled Nouga, per poi estendersi verso nord-est in direzione del comune di El Ksour (provincia di Bordj Bou Arreridj), in Algeria. Dalle numerose segnalazioni e delle immagini si comprende bene che si è trattato di una supercella ben organizzata, caratterizzata da forte attività elettrica, rovesci di pioggia molto intensi, e grandine di medie dimensioni, accompagnate da raffiche discendenti (downburst).

Il sistema temporalesco si è sviluppato inizialmente nei pressi di Ouled Mansour, dove ha mostrato la sua struttura rotante, tipica delle supercelle, favorita da un’atmosfera fortemente instabile e da un marcato wind shear verticale. Questo genere di nube temporalesca, nota appunto come supercella, rappresenta uno dei fenomeni convettivi più severi, in grado di generare piogge torrenziali, grandine di grandi dimensioni e forti venti lineari, e in alcuni casi trombe d’aria.