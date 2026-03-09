Maltempo Algeria, violenta grandinata tra Sétif e Mila: temporali improvvisi ricoprono le strade di ghiaccio e causano disagi alla circolazione | FOTO e VIDEO

In alcune zone dell’Algeria, in particolar modo sui settori orientali, nei territori comprese tra le province di Sétif e Mila, si sono verificati, nelle ultime ore, intensi rovesci di grandine e diffusa attività temporalesca, fenomeni legati ad una marcata instabilità atmosferica. Lungo il tratto di strada che unisce Sétif a El Eulma, una piccola ma intensa cella temporalesca ha generato un’ eccezionale e abbondante grandinata che ha depositato al suolo diversi centimetri di “ghiaccio” e causando temporanei disagi alla circolazione.

Più o meno la medesima situazione si è verificata anche a El Ayadhi Barbas, nella regione di Mila, dove grandine e fulmini hanno colpito i rilievi della zona. Lo stesso posto tra Mila e Sétif, è noto per l’estrema volatilità del tempo, a causa dei forti contrasti tra masse d’aria differenti, fortunatamente solo allora livello locale.

Quello odierno è un tipico esempio di instabilità di tipo convettivo, caratteristico della stagione primaverile: un singolo temporale può incentivare una notevole quantità di grandine su un’area ristretta, mentre tutt’intorno resta completamente asciutto.

Ciò accade spesso nelle zone adiacenti ai rilievi dell’Algeria orientale, dove l’orografia agevola il fenomeno dello Staü, ossia quando una corrente di aria urta una catena montuosa (lato sopravvento) e l’aria stessa è costretta a salire lungo le pendici della catena.

L’aria tenderà a raffreddarsi e successivamente si formeranno delle nubi che appariranno molto dense e con relativo sviluppo precipitativo (che può essere di tipo piovoso o nevoso). La nuvolosità si forma perché la massa d’aria, salendo, rilascia umidità e quando ricade, nel versante sottovento, diventa più secca.