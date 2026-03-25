Maltempo Alto Adige, è arrivata la neve: code al Brennero

Dopo la giornata più calda dell’anno finora, con +19,3°C a Ora, in Bassa Atesina, è arrivata l’annunciata perturbazione. Attualmente sta nevicando in vaste zone dell’Alto Adige oltre i 1000 metri, così anche al Brennero. A causa della neve, i tir diretti al valico vengono fermati a Vipiteno in Autoporto Sadobre. In direzione sud si registrano sullo stesso tratto quattro chilometri di code per un incidente. Domani in tutto l’Alto Adige, “sono previste nelle valli raffiche di vento superiori ai 50km/h; le punte massime sono attese intorno a mezzogiorno e nel pomeriggio, mentre in montagna il vento soffierà già dalle prime ore del mattino”, ha annunciato il meteorologo Günther Geier, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. Nel Burgraviato, in Valle Aurina e in Alta Valle Isarco sono previste le raffiche di vento più intense, con velocità superiori ai 70km/h.

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