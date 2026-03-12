Maltempo Arabia Saudita, forti piogge causano allagamenti a Hafar Al Batin | VIDEO

Diversi Paesi arabi saranno interessati nei prossimi giorni da un periodo di instabilità atmosferica, che interesserà vaste aree della Penisola Arabica, estendendosi fino al Levante e a parti del Nord Africa. Questa instabilità è dovuta all’attività della cosiddetta depressione del Mar Rosso, che coincide con il passaggio di depressioni fredde di alta quota provenienti da nord, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di cumulonembi e temporali in diverse regioni. Intanto oggi forti piogge hanno colpito la provincia orientale dell’Arabia Saudita, causando importanti allagamenti a Hafar Al Batin. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, le strade si sono trasformate in fiumi, ostacolando la circolazione dei veicoli.