Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata imbianca la regione di Al Qassim come fosse neve: immagini surreali dal deserto | VIDEO

Maltempo Arabia Saudita: la grandinata ha creato problemi alla circolazione stradale e cambiato completamente volto al deserto. Le incredibili immagini

Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata imbianca la regione di Al Qassim come fosse neve

Una violenta grandinata ha colpito oggi la regione di Al Qassim, nel centro dell’Arabia Saudita, creando paesaggi surreali. Il fenomeno è stato così intenso da imbiancare le strade come fosse neve. Ancora più suggestivo il colpo d’occhio nei paesaggi desertici, in cui le distese di sabbia dorata hanno lasciato il posto a paesaggi candidi. La grandinata ha creato anche problemi alla circolazione, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, è stata accompagnata anche da forti piogge, che in qualche caso hanno causato anche allagamenti, contribuendo ulteriormente ad ostacolare la circolazione stradale.

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