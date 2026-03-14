Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata imbianca la regione di Al Qassim come fosse neve: immagini surreali dal deserto | VIDEO

Una violenta grandinata ha colpito oggi la regione di Al Qassim, nel centro dell’Arabia Saudita, creando paesaggi surreali. Il fenomeno è stato così intenso da imbiancare le strade come fosse neve. Ancora più suggestivo il colpo d’occhio nei paesaggi desertici, in cui le distese di sabbia dorata hanno lasciato il posto a paesaggi candidi. La grandinata ha creato anche problemi alla circolazione, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, è stata accompagnata anche da forti piogge, che in qualche caso hanno causato anche allagamenti, contribuendo ulteriormente ad ostacolare la circolazione stradale.