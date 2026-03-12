Maltempo Argentina, inondazioni ed evacuazioni nella provincia di Tucuman: “mai visto niente del genere” | VIDEO

I violenti temporali che stanno colpendo la provincia di Tucumán, nell’Argentina settentrionale, continuano a creare devastazione e ad avere ripercussioni sulla popolazione. I fiumi in piena hanno paralizzato la parte meridionale dell’area, causando inondazioni massicce, allagamenti e l’isolamento di diverse città. Secondo gli esperti, in 48 ore sono caduti circa 250 millimetri di pioggia, con una media di 800 millimetri da dicembre, provocando lo straripamento della diga di Escaba e l’allagamento di gran parte dei suoi dintorni. “La gente non ha mai sperimentato nulla di simile. Tutti quelli con cui abbiamo parlato dicono di non aver mai visto così tanta pioggia in così poco tempo”, ha dichiarato il Governatore della provincia di Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La stessa cosa era accaduta giorni fa nella provincia di Mendoza: inondazioni, frane, strade interrotte e decine di persone bloccate.