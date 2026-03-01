Maltempo Brasile, 72 morti per le alluvioni e frane nel Minas Gerais: Lula visita l’area del disastro

Sale a 72 il bilancio delle vittime provocate dalle frane e dalle alluvioni nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Secondo l’ultimo aggiornamento, 65 vittime si registrano a Juiz de Fora e 7 a Ubá, dove una persona risulta ancora dispersa. Tra le vittime anche 13 bambini. Si aggrava anche il bilancio degli sfollati, con quasi 10mila persone costrette a lasciare le proprie case. Di queste, circa 8.500 si trovano a Juiz de Fora, 1.200 a Ubá e oltre 800 a Matias Barbosa. Parte delle evacuazioni è stata disposta in via precauzionale per l’elevato rischio idrogeologico, aggravato dal terreno saturo e dalle previsioni di ulteriori piogge.

Nelle ultime ore, il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sorvolato le aree colpite e incontrato i residenti, promettendo soluzioni abitative a chi ha perso tutto. “Aiuteremo queste persone a ricostruire la loro vita dando loro una casa. L’unica cosa che non possiamo restituire sono le vite perdute”, ha dichiarato.