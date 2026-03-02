Maltempo Brasile, forti piogge ed esondazioni nello stato di Bahia: case e negozi allagati a Urandi | VIDEO

Le forti piogge registrate a Urandi, nello stato di Bahia, in Brasile, hanno causato inondazioni nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, con lo straripamento dei fiumi che attraversano la città, l’allagamento di proprietà e danni alle attività commerciali nella zona centrale. Secondo un rapporto preliminare fornito dal sindaco Warlei all’Agência Sertão, il comune ha accumulato 227mm di pioggia nelle ultime 48 ore. Secondo il sindaco, otto persone hanno dovuto abbandonare due case a causa dell’avanzata dell’acqua e sono state trasportate in un hotel in città, con il supporto del Dipartimento Municipale di Assistenza Sociale. Sempre secondo il municipio, l’acqua è straripata da un ponte sul fiume Cabeceiras, nel centro di Urandi, allagando cinque negozi. Il sindaco ha riferito che nessuno è rimasto ferito e che, nel primo pomeriggio, il livello dell’acqua si era già abbassato.

Oltre al fiume Cabeceiras, anche il fiume Cachoeira, che attraversa parte della città, è straripato e ha colpito le abitazioni. I due corsi d’acqua sono affluenti del Rio Verde Pequeno e alimentano il bacino idrico della diga di Estreito.

Il Comune ha informato che le squadre comunali hanno già iniziato a pulire le aree colpite dopo che il livello dell’acqua è diminuito.

Nonostante il momentaneo miglioramento, l’amministrazione comunale rimane attenta alla situazione, poiché sono previste ulteriori precipitazioni fino a domani.

Secondo il rapporto trasmesso dal sindaco, finora i danni registrati sono materiali e non si segnalano feriti. La situazione continua a essere monitorata dalle squadre comunali.