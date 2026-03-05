Maltempo Brasile, forti piogge nello stato di Bahia: esondazioni a Jacobina e Ipirá | VIDEO

Le piogge cadute nell’entroterra di Bahia, stato del Brasile nordorientale, hanno causato inondazioni in città come Jacobina e Ipirá. Nelle prime ore di oggi, giovedì 5 marzo, il fiume Ouro a Jacobina, nel Piemonte da Diamantina, è straripato, causando allagamenti in strade, abitazioni e attività commerciali, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Secondo Augusto Urgente, collaboratore di Bahia Notícias, un altro fiume, l’Itapicuru Mirim, che attraversa anch’esso il comune, ha ricevuto un’ingente portata d’acqua. Le precipitazioni hanno causato allagamenti in Rua Francisco Rocha Pires e in altri punti del comune.

I residenti hanno segnalato disagi, oltre alla comparsa di buche e danni al manto stradale. Alcuni proprietari sono riusciti a rimuovere i loro veicoli prima che l’acqua avanzasse, ma altri non hanno avuto tempo e sono stati sorpresi dall’allagamento.

Ipirá

A Ipirá, nel villaggio di Amparo, la quantità di pioggia ha sorpreso i residenti. Un video girato mercoledì 4 marzo mostrava l’acqua quasi straripare da un cancello sulla strada di Malhador. Anche in città, le piogge cadute da domenica 1 marzo hanno allagato diversi tratti, come nella zona del Pronto Soccorso (UPA).