Maltempo Calabria, a Siderno le ruspe sfidano la nuova tempesta sul lungomare devastato: rischiano di essere travolte dalla mareggiata | FOTO e VIDEO LIVE

La costa ionica della Calabria si ritrova nuovamente a fare i conti con la furia degli elementi. Nelle ultime ventiquattro ore, la zona della Locride ha registrato precipitazioni impressionanti, con cumuli che hanno raggiunto gli 80-90mm di pioggia, confermando un trend stagionale estremamente preoccupante. Questa mattina, il panorama a Siderno appare spettrale: un cielo plumbeo sovrasta un mare in burrasca che continua a schiaffeggiare ciò che resta delle infrastrutture costiere, mentre il vento incessante rende ogni operazione all’aperto un rischio costante per la sicurezza degli operatori.

Le ferite ancora aperte dal Mega Ciclone Harry

L’attuale ondata di maltempo estremo si abbatte su un territorio già profondamente ferito. Sono trascorsi esattamente due mesi dal passaggio del Mega Ciclone Harry, che tra il 20 e il 21 gennaio ha flagellato la regione con una violenza senza precedenti. In quell’occasione, la forza d’urto delle onde aveva letteralmente sbriciolato ampi tratti del lungomare di Siderno, trasformando una delle aree più caratteristiche della città in un cumulo di macerie e detriti. I lavori di somma urgenza iniziati nelle settimane scorse per mettere in sicurezza la costa si trovano ora a dover fronteggiare una nuova emergenza meteorologica.

Ruspe in azione tra i flutti e la pioggia battente

Le immagini che giungono in queste ore mostrano uno scenario di resistenza epica. Nonostante la tempesta di pioggia e vento in corso, le ruspe sono al lavoro sulla battigia, cercando disperatamente di rinforzare le protezioni e riparare i danni strutturali più gravi. I mezzi meccanici si stagliano contro la schiuma bianca delle onde alte, operando in condizioni di estrema precarietà su un terreno reso instabile dalle piogge eccezionali. La presenza dei jersey di cemento e delle transenne lungo la carreggiata testimonia la parziale interdizione al traffico di un’area che rimane vulnerabile alla forza erosiva del Mar Ionio.

Un anno da record per i fenomeni meteorologici estremi

Quello che stiamo vivendo si sta configurando come un anno da record per l’intera Calabria dal punto di vista climatico. La frequenza ravvicinata di eventi atmosferici così violenti non lascia tregua al territorio, impedendo un efficace consolidamento delle opere di difesa costiera. La combinazione tra il terreno saturo d’acqua e l’instabilità del litorale pone seri interrogativi sulla gestione del rischio idrogeologico a lungo termine. Mentre la burrasca continua a imperversare, la priorità resta il monitoraggio dei punti critici per evitare che il lungomare distrutto subisca ulteriori e definitivi crolli sotto la spinta della nuova tempesta.

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