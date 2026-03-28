Maltempo Calabria: aggiornamenti dalla Regione sullo stato di emergenza

Lunedì 30 marzo, alle ore 14:30, nella sala del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno fornite informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi. All’incontro con la stampa interverranno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; il vice presidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo, Filippo Mancuso; l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro; il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, soggetto Attuatore, Giuseppe Nardi; per l’Autorità’ di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ing. Raffaele Velardo e i responsabili tecnici ing. Rocco Bonelli e ing. Stefano Pagano; il direttore generale del dipartimento Protezione civile regionale, Domenico Costarella; i dirigenti generali della Regione Calabria, Salvatore Siviglia, Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, e Francesco Tarsia, dipartimento Governo del territorio e Difesa del suolo.