Maltempo Calabria: al via la conta dei danni a Crosia, evacuati ancora fuori casa

Sono in corso le verifiche e la conta dei danni su tutto il territorio di Crosia e della frazione di Mirto, nel basso Ionio cosentino, dopo 2 giorni di forti piogge. Al momento, le famiglie delle 9 abitazioni evacuate ieri a causa di allagamenti e frane – che hanno colpito soprattutto il centro storico di Crosia – non hanno ancora fatto rientro nelle proprie case. Sul posto operano la Protezione civile, numerosi volontari e operai delle ditte locali per rimuovere acqua e fango da strade e scantinati.

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