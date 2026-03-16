Maltempo Calabria, allagamenti nel Catanzarese: notte di paura a San Pietro a Maida

“Attimi di paura” nella notte a San Pietro a Maida, nel Catanzarese, a causa delle piogge intense che nelle ultime ore stanno attraversando la Calabria. A definirli così il sindaco, Domenico Giampà, in un video postato sui social, nel quale, tuttavia, ha inteso rassicurare i cittadini sul fatto che la situazione è in miglioramento e sono in corso i lavori per “ripristinare i danni che abbiamo subìto ieri”. “Stamattina i nostri operai hanno già pulito le strade, soprattutto quelle fondamentali per raggiungerci. La strada di Guarna è facilmente percorribile, per le provinciali la Provincia è già al lavoro – fa sapere Giampà -. Abbiamo avuto situazioni come queste che hanno portato all’allagamento nella zona sopra l’impianto dei carburanti di San Pietro a Maida. Abbiamo ancora dei disagi nelle campagne, dove alcune strade non sono ancora percorribili. Anche lì in questi giorni interverremo”.

Allagamenti e disagi si registrano anche in altri centri del Catanzarese.

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