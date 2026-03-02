Maltempo Calabria, alluvione nel Cosentino: la Procura di Castrovillari avvia indagine

La Procura di Castrovillari ha avviato un’indagine sull’alluvione che, a metà febbraio, ha colpito la Sibaritide. Le zone più interessate sono state alcune frazioni dei Comuni di Corigliano Rossano e Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. L’ondata di maltempo ha provocato danni ingenti: centinaia di residenti sono stati evacuati e molte aziende agricole e coltivazioni hanno subito gravi devastazioni. Gli accertamenti della Procura sono finalizzati a verificare come sia stata gestita l’emergenza e a chiarire eventuali responsabilità. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.