Maltempo Calabria, bloccato con il trattore nel torrente in piena: soccorso in condizioni estreme a Cardeto

I Vigili del Fuoco di Reggio Calabria hanno salvato un uomo rimasto intrappolato con il proprio trattore nell’alveo del torrente Sant’Agata, improvvisamente ingrossatosi a causa della piena, a Cardeto. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti, che hanno cercato di metterlo in salvo con una fune senza riuscirci. L’allerta alla Sala operativa metropolitana dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 18:30 di ieri pomeriggio. Arrivati al torrente, i pompieri riferiscono di essersi trovati di fronte a “condizioni estreme“, procedendo in un intervento “ad altissimo rischio“. Dopo aver realizzato una teleferica, sono riusciti a raggiungere l’uomo ormai in balia della corrente. Sia i soccorritori sia l’uomo sono stati travolti dall’acqua, rimanendo per alcuni istanti immersi e bloccati nel torrente, mentre la piena continuava ad aumentare.

Gli operatori rimasti a riva sono quindi intervenuti riuscendo a recuperare sia l’uomo sia i colleghi, portando tutti in salvo. Il ferito è stato trasportato in una zona più sicura dove lo attendevano i sanitari del 118.

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