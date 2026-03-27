Maltempo Calabria, bufere di neve eccezionali in Sila: il cuore della Calabria come la Lapponia, accumuli vicini ai tre metri | FOTO

Il ciclone Deborah porta tanta neve sulla Sila. Le bufere di vento e neve hanno imperversato da ieri pomeriggio sulla Sila cosentina dove nella notte e nella prima mattinata di oggi, la dama bianca è caduta copiosa, specialmente tra San Giovanni in Fiore e Spezzano della Sila, imbiancando finanche i paesi della Presila cosentina a circa 700 metri di altitudine sul livello del mare. A San Giovanni in Fiore, 1.150 metri di altitudine, si registrano accumuli dai 10 ai 15cm nelle zone più alte della capitale della Sila mentre accumuli più consistenti sono a Camigliatello Silano e Fago del Soldato, fino a 30cm.

Sui monti più alti la neve fresca raggiunge i 50cm, andando ad alimentare ulteriormente un già eccezionale manto nevoso presente al suolo. Spettacolare lo scenario su monte Botte Donato, qui la neve, tra la vecchia e la nuova, in alcuni punti, supera i 2 metri e mezzo. Le immagini sono del nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.

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