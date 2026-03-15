Maltempo Calabria, colpita la Fiera di San Giuseppe a Cosenza: pioggia e vento devastano gli stand

La Fiera di San Giuseppe a Cosenza è stata improvvisamente colpita dal maltempo. La giornata era iniziata regolarmente con l’inaugurazione della storica manifestazione, tra visitatori e commercianti pronti ad accogliere il pubblico. Nel corso della serata, però, la situazione è cambiata drasticamente. Un forte temporale, accompagnato da pioggia intensa e raffiche di vento, si è abbattuto sull’area della fiera causando diversi problemi agli espositori. Alcune bancarelle sono state completamente travolte dalla furia del maltempo, mentre altre hanno riportato danni significativi alle strutture e alla merce esposta. In pochi minuti l’atmosfera di festa ha lasciato spazio alla preoccupazione tra gli operatori presenti.

La perturbazione ha quindi compromesso parte della manifestazione, costringendo molti venditori a mettere in sicurezza i propri stand e a fare i conti con le conseguenze del violento temporale.

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