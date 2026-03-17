Maltempo Calabria, è emergenza anche nel Vibonese: frane e salvataggi | FOTO

Dalla serata di ieri, una violenta ondata di maltempo ha colpito duramente la provincia di Vibo Valentia, mettendo a dura prova la tenuta del territorio e la sicurezza della viabilità. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono stati chiamati a un lavoro incessante, effettuando oltre 20 interventi per prestare soccorso alla popolazione e rimuovere ostacoli dalle carreggiate. Le precipitazioni intense hanno causato disagi diffusi, richiedendo un monitoraggio costante delle aree più vulnerabili per prevenire ulteriori rischi idrogeologici.

Criticità e strade interrotte a Gerocarne e Monterosso Calabro

Le situazioni di maggiore pericolo si sono concentrate nei comuni di Gerocarne e Monterosso Calabro, dove il terreno ha ceduto in più punti. Diverse frane hanno colpito le arterie di collegamento, provocando l’immediata interruzione di alcune strade provinciali. In particolare, il GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnato sulla Strada Provinciale 54 Filogaso–San Nicola da Crissa, pesantemente colpita da smottamenti e pericolose colate di fango che hanno reso il tratto impraticabile per i mezzi civili.

Il drammatico salvataggio di una famiglia a Sorianello

Durante le ore notturne, il comune di Sorianello ha vissuto i momenti di maggiore apprensione. Un’intera abitazione con quattro persone all’interno è rimasta completamente isolata a causa del repentino cedimento della strada di accesso, che ha impedito ogni movimento autonomo. Solo con le prime luci dell’alba le squadre di soccorso sono riuscite a farsi strada tra le macerie e il fango, raggiungendo l’edificio e riuscendo a trarre in salvo gli occupanti, fortunatamente rimasti incolumi nonostante il grande spavento.

Interventi di messa in sicurezza in via Roma e negli altri comuni

Sempre nel territorio di Sorianello, una massiccia frana in via Roma ha ostruito il passaggio verso diverse residenze private, rendendo necessario l’intervento del personale operativo per ripristinare l’accesso in sicurezza e fornire la necessaria assistenza ai residenti. Parallelamente, le operazioni di soccorso si sono estese ai comuni di Soriano Calabro, Filadelfia, Simbario e Joppolo. In queste località, le squadre hanno lavorato alla rimozione di alberi caduti sulla sede stradale e alla verifica della stabilità delle aree interessate dagli eventi meteorologici.

Prosegue il monitoraggio delle aree colpite

Nonostante il parziale miglioramento delle condizioni meteo, le attività dei soccorritori non si fermano. Le operazioni di soccorso e il controllo capillare delle zone a rischio proseguono senza sosta per garantire l’incolumità pubblica e prevenire nuovi isolamenti. La protezione civile e le autorità locali raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità dei versanti collinari e delle zone già colpite dai recenti fenomeni franosi.

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