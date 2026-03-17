Maltempo Calabria, emergenza nel porto di Cetraro: yacht di 22 metri rischia di affondare nella tempesta

Il porto di Cetraro è stato teatro di una complessa operazione di salvataggio che ha visto impegnati i soccorritori per diverse ore. Nel pomeriggio di ieri, l’allerta è scattata per un lussuoso yacht di circa 22 metri di lunghezza che, a causa di un’improvvisa avaria, ha iniziato a imbarcare acqua in modo preoccupante. La situazione ha richiesto l’attivazione immediata dei protocolli di emergenza per evitare che l’unità nautica potesse colare a picco all’interno del bacino portuale.

Una falla nella sala macchine mette a rischio la stabilità dell’unità

Secondo le prime ricostruzioni, il problema strutturale si sarebbe originato all’interno della sala macchine, dove si è aperta una falla che ha permesso il rapido allagamento dei compartimenti inferiori. Le cause esatte del cedimento sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità. A bordo della imbarcazione da diporto erano presenti tre persone che, nonostante i momenti di comprensibile apprensione, sono rimaste fortunatamente illese e sono state assistite tempestivamente dai soccorritori giunti sul molo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco tra vento forte e mare agitato

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta con rapidità, trovandosi ad operare in uno scenario reso proibitivo dalle condizioni meteo. Il territorio era infatti sferzato da un forte vento e il bacino era caratterizzato da un mare agitato, fattori che hanno reso estremamente difficoltose le manovre di messa in sicurezza. Per contrastare l’allagamento, i pompieri hanno utilizzato un’idrovora ad alta capacità, lavorando ininterrottamente dal pomeriggio fino alle prime luci dell’alba per aspirare l’acqua e garantire la necessaria galleggiabilità dello yacht.

Collaborazione fondamentale con la Guardia Costiera per la sicurezza

Le operazioni sono state portate a termine grazie a una stretta sinergia tra i diversi corpi dello Stato. Oltre ai tecnici del fuoco, è stata costante la presenza del personale della Guardia Costiera, che ha coordinato le attività di sicurezza in ambito portuale e monitorato ogni fase del soccorso per prevenire potenziali rischi ambientali o pericoli per le altre imbarcazioni ormeggiate. Grazie alla professionalità degli operatori, il peggio è stato evitato e lo yacht è stato messo in sicurezza dopo una notte di lavoro estenuante.

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