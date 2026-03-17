Maltempo Calabria, emergenza nell’Alto Ionio Cosentino: allagamenti e caos sulle strade, evacuazione immediata a Crosia | FOTO e VIDEO

Maltempo senza sosta si è abbattuto nelle ultime 48 ore sull’Alto Ionio Cosentino, mettendo in ginocchio l’intero territorio. Le precipitazioni eccezionali, che hanno localmente superato i 200 mm, hanno trasformato strade in fiumi e causato allagamenti diffusi, portando le autorità a dichiarare lo stato di massima allerta. Le situazioni più critiche si registrano a Rossano, Corigliano, Mirto e Pietrapaola, dove la pioggia continua a cadere con intensità costante e preoccupante.

Crosia: scatta l’evacuazione

Il quadro più drammatico emerge dal Comune di Crosia (CS). Con l’ordinanza sindacale n. 20 del 17 marzo 2026, il sindaco ha disposto l’evacuazione immediata e precauzionale di tutte le abitazioni situate in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Il rapido innalzamento dei livelli idrometrici pone un rischio concreto di esondazioni. Le autorità sono state tassative: vige il divieto assoluto di permanenza negli immobili nelle aree a rischio fino al termine dell’emergenza. È stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e per le emergenze è disponibile il numero 0983 485016.

Viabilità paralizzata: caos sulla SS106

La circolazione stradale è nel caos. La Statale 106 “Jonica” è attualmente chiusa al traffico in località Toscano, nel territorio di Corigliano-Rossano. Qui la carreggiata è stata invasa dall’acqua, intrappolando numerosi veicoli. Alcuni automobilisti, sorpresi dalla furia degli elementi, sono stati costretti ad abbandonare le proprie vetture per mettersi in salvo a piedi.

Allagamenti critici si segnalano anche in località Gammicella (area urbana di Rossano) e nella contrada marina di Schiavonea. Problemi pesanti anche per il trasporto su rotaia: l’acqua ha infatti invaso i binari della ferrovia a Corigliano, interrompendo i collegamenti.

Interventi e monitoraggio

Già dalla serata di ieri, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sul campo sono impegnate h24 le squadre dell’Anas, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, nel tentativo di liberare i tratti invasi dal fango e prestare soccorso ai cittadini isolati.

La situazione resta in costante monitoraggio: con il suolo ormai saturo, il rischio idrogeologico rimane elevatissimo.

Emergenza maltempo in Calabria, le immagini da Crosia

Video di Biagio Iaquinta da Crosia

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