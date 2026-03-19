Maltempo Calabria, forti bufere di neve in Sila alla vigilia dell’Equinozio di Primavera: accumuli eccezionali | FOTO e DATI

Oggi, 19 marzo 2026, la Calabria celebra la Festa del Papà sotto una veste candida e straordinaria, che sembra voler sfidare il calendario. Proprio alla vigilia dell’Equinozio di Primavera, il Parco Nazionale della Sila è stato avvolto da un abbraccio gelido poeticamente meraviglioso, confermando ancora una volta quanto questa terra sappia stupire per la sua incredibile varietà climatica. Nel cuore del Mediterraneo, dove molti si aspetterebbero già profumi floreali e temperature miti, l’inverno ha deciso di sferrare un ulteriore colpo al cuore del Mediterraneo, offrendo ai calabresi e ai turisti un paesaggio che sa di magia e di profondo rispetto per la forza della natura.

La neve conquista Pettinascura e i borghi silani

Le intense nevicate delle ultime ore hanno colpito con particolare vigore le zone più alte dell’altopiano. Gli accumuli di neve fresca hanno raggiunto i 20cm a Pettinascura, una vetta che svetta a 1.689 metri di altitudine, incastonata tra i territori comunali di San Giovanni in Fiore e Longobucco. Ma lo spettacolo non si è fermato alle vette: i fiocchi bianchi hanno iniziato a danzare fin dalle strade di San Giovanni in Fiore, imbiancando suggestivamente il villaggio Germano e le celebri località turistiche di Lorica e Camigliatello Silano. In molte di queste zone la pioggia mista a neve ha creato un’atmosfera sospesa, tipica dei giorni in cui le stagioni si fondono in un unico, incredibile racconto meteorologico.

Accumuli record e un paesaggio da alta montagna

Salendo verso le cime più impervie, la situazione diventa ancora più impressionante, testimoniando quanto questa stagione sia stata generosa in termini di precipitazioni. Sui monti più alti, la somma tra la neve vecchia e quella appena caduta ha permesso di raggiungere e superare il metro di spessore in diversi punti. Questi dati non sono solo numeri, ma rappresentano la vitalità di un ecosistema che si ricarica in vista della bella stagione. Il contrasto tra il bianco accecante delle vette e l’azzurro del cielo calabrese crea un quadro d’autore che celebra la magnificenza del Parco Nazionale della Sila, confermandolo come una delle perle indiscusse del sistema montuoso italiano.

La Sila attraverso l’obiettivo di Gianluca Congi

A permetterci di ammirare cotanta bellezza, nonostante le temperature pungenti, sono le splendide immagini fornite da Gianluca Congi, storico e appassionato collaboratore che da anni documenta con amore e precisione ogni respiro della nostra montagna. Grazie ai suoi scatti, possiamo quasi sentire il silenzio ovattato che regna sovrano tra i pini larici imbiancati, rendendo omaggio a una giornata speciale come quella dedicata a tutti i papà. In questo scorcio di marzo, la Sila non è solo un luogo geografico, ma un’emozione viva che ci ricorda quanto la Calabria sappia essere selvaggia, fiera e infinitamente affascinante anche a un passo dal debutto ufficiale della primavera.