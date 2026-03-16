Maltempo Calabria, frana a Falerna: chiusa la SP97 | FOTO

Il maltempo continua a provocare danni e disagi in Calabria, soprattutto nel Catanzarese, tra le zone della regione più colpite dalle forti piogge e dai loro effetti. Il Comune di Falerna segnala “a causa di una frana, la chiusura temporanea in entrambi i sensi di marcia della strada provinciale SP97 che collega Falerna Marina a Falerna Paese”. Il Comune esorta i cittadini a “prestare attenzione”.
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