Maltempo Calabria, frana a Mesoraca: evacuate alcune case | FOTO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone, distaccamento di Petilia Policastro, è intervenuta nel territorio di Mesoraca a seguito di una frana verificatasi in via San Marco. Sul posto sono presenti anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di Crotone, i Carabinieri, la Protezione Civile e il Sindaco del comune di Mesoraca. In via precauzionale si sta procedendo con l’evacuazione delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze della frana, mentre i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per monitorare il versante interessato dallo smottamento. Viabilità interrotta in quel tratto di strada.

La frana si è verificata a seguito delle forti e incessanti piogge che si stanno abbattendo sul territorio. Dalla serata di ieri sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia e le previsioni meteo indicano un ulteriore peggioramento per la giornata di domani.

A seguito di un sopralluogo tecnico congiunto, il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha emanato l’ordinanza che dispone l’evacuazione immediata degli stabili che si trovano a monte del fronte di frana. Disposta inoltre l’interdizione dell’area, la chiusura al transito pedonale e veicolare di via San Marco e l’obbligo per gli sfollati di disattivare le utenze domestiche prima dell’allontanamento. “Abbiamo dato disponibilità a famiglie sia di vitto che di alloggio presso il convento dell’Ecce Homo dove i frati hanno delle camere. Le famiglie hanno preferito andare da parenti“, ha dichiarato Parise in merito alla gestione degli sfollati precisando che si tratta di una “evacuazione precauzionale. Non ci sarebbero pericoli imminenti”.

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