Maltempo Calabria, frane e cedimenti: registrate criticità alla viabilità a Reggio Calabria

La nuova compagine politica IdeeAli, scesa in campo nel territorio di San Roberto, a Reggio Calabria, attraverso il candidato Mimmo Calafaro al prossimo Consiglio Comunale che si terrà nel mese di maggio – in rappresentanza della frazione di Melia – segnala “la grave situazione inerente alla viabilità di collegamento tra la comunità di Melia e il Comune di Campo Calabro, nonché con la località turistica di Gambarie, ricadente nel Comune di Santo Stefano. A seguito delle avverse condizioni meteorologiche registrate nelle ultime settimane, su una situazione già precaria, si sono verificati eventi di dissesto idrogeologico che hanno interessato due tratti della rete viaria provinciale che collega la frazione di Melia con Campo Calabro in direzione ovest e con la località turistica di Gambarie in direzione est, determinando la parziale interdizione al traffico veicolare per motivi di pubblica incolumità”.

Le criticità rilevate riguardano: la Strada Provinciale SP 16 località Acquamarata (comune di Fiumara), ove si sono manifestati cedimenti localizzati del corpo stradale, con limitazione del traffico dei mezzi pesanti e compromissione delle opere di regimazione delle acque superficiali; la Strada Provinciale SP14 località Sant’Angelo (comune di San Roberto), ove si sono registrati analoghi cedimenti del corpo stradale, con conseguenti limitazioni al traffico e compromissione delle opere di regimazione delle acque.

I disservizi

“Tali condizioni hanno determinato rilevanti disservizi alla circolazione, incidendo in modo significativo sulla mobilità della popolazione residente, nonché sulla regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, con limitazioni di percorrenza e sospensione di alcune corse. Si evidenzia che il trasporto pubblico di collegamento tra il Comune di Campo Calabro e la frazione di Melia è stato interrotto sulla SP 16, in località Acquamarata, nel Comune di Fiumara, in via preventiva a causa del cedimento del corpo stradale. Tale interruzione ha provocato notevoli ulteriori disagi per la popolazione residente, particolarmente per coloro che quotidianamente dipendono dal collegamento per motivi di lavoro, studio o accesso ai servizi essenziali”, spiega Calafaro.

La viabilità

“Molti cittadini si sono trovati costretti a modificare le proprie abitudini – sottolinea Calafaro- affrontando percorsi alternativi più lunghi e complessi, spesso privi di adeguata copertura oraria e con tempi di attesa sensibilmente aumentati. Tale circostanza ha generato anche un senso di isolamento nella frazione, accentuando le difficoltà per le fasce più vulnerabili, quali anziani, studenti e lavoratori pendolari.

In un primo momento sono immediatamente intervenuti i tecnici del Settore Viabilità dell’Ente della Città Metropolitana, che hanno disposto: la chiusura parziale della carreggiata in via cautelativa dei tratti interessati;

l’attivazione delle procedure di somma urgenza; il coordinamento operativo con la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e i gestori dei servizi di trasporto.

Le attività in corso comprendono: sopralluoghi tecnici e rilievi geotecnici e geologici preliminari; valutazione del quadro di stabilità dei versanti e delle infrastrutture stradali; implementazione della segnaletica di emergenza e definizione di percorsi alternativi”.

“Alla luce delle criticità esposte e al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale per la frazione di Melia, si richiede formalmente un incontro urgente con il Settore Trasporti Pubblici della Regione Calabria. L’obiettivo è valutare, in via provvisoria, la modifica temporanea del tracciato del trasporto pubblico locale, così da ripristinare – almeno parzialmente – i collegamenti e ridurre i disagi per la popolazione residente. Tale soluzione consentirebbe di assicurare la mobilità necessaria in attesa del completo ripristino della praticabilità ordinaria. La riapertura dei tratti interessati sarà subordinata all’esito delle verifiche tecniche e al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. L’Ente invita la cittadinanza a monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali, a evitare il transito nelle aree interdette e ad attenersi alle indicazioni fornite dagli organi preposti”, puntualizza Calafaro.

“Al momento non è possibile definire con precisione i tempi di riattivazione della normale rete stradale. Seguiranno aggiornamenti in relazione all’evoluzione del quadro tecnico e all’avanzamento degli interventi. Si precisa inoltre che sono in corso interlocuzioni finalizzate alla richiesta e alla calendarizzazione di incontri con gli enti preposti, al fine di affrontare con urgenza la situazione, individuare soluzioni concrete e verificare lo stato di avanzamento degli interventi. L’obiettivo è di ottenere un piano risolutivo che garantisca la sicurezza e il pieno ripristino della viabilità e dei servizi essenziali per la comunità”, conclude Calafaro.