Maltempo Calabria: frane su SS182 e SS184 nel Vibonese e nel Reggino

A seguito del maltempo che sta colpendo la Calabria, sono stati chiusi per frane i seguenti tratti stradali: la corsia in direzione Vibo Valentia sulla statale 182 “Delle Serre Calabre”, al km 32,500 a Soriano Calabro (VV); la corsia in direzione A2 sulla statale 184 “Delle Gambarie”, al km 20,000 a Santo Stefano Aspromonte (RC) Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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