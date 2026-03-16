Maltempo Calabria: fulmine innesca incendio nel complesso del Santuario della Madonna delle Grazie | FOTO

Durante la scorsa notte, un fulmine ha colpito e danneggiato un locale adiacente al Santuario della Madonna delle Grazie, rinomato luogo di culto visitato ogni anno da migliaia di pellegrini. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno domato l’incendio provocato dal fulmine. Le fiamme hanno interessato un vano di circa 20 metri quadrati utilizzato principalmente come ripostiglio, distruggendo completamente il materiale custodito all’interno. All’interno della chiesa si sono registrati solo lievi danni causati dal fumo.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato rapidamente circoscritto, evitando che le fiamme si propagassero all’interno del Santuario. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse alle 22:58. Sul luogo dell’incidente hanno operato dieci unità dei vigili del fuoco, supportate da un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa.

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