Maltempo Calabria, incantesimo bianco in Aspromonte per la Festa del Papà: Gambarie si sveglia sotto una coltre di neve | FOTO

Il sipario si è alzato oggi su uno scenario che profuma di inverno, tradendo le promesse di una primavera ormai alle porte. All’alba di questo 19 marzo, mentre il primo chiarore fatica a bucare la fitta coltre di nubi, Gambarie d’Aspromonte, nel Reggino, appare immersa in un silenzio irreale, avvolta in un abbraccio candido che ha trasformato il paesaggio in un quadro nordico. Le ore 5 di oggi hanno segnato il culmine di una notte da brividi: un accumulo di ben 15 cm di neve fresca ha ricoperto piste e tetti, con la colonnina di mercurio inchiodata a 0°C. Una sorpresa ghiacciata per la Festa del Papà, frutto di un’irruzione polare che già dalla serata di ieri aveva sferzato la provincia reggina, portando il gelo fino a -1°C e spingendo i fiocchi bianchi a lambire i borghi collinari ben sotto i mille metri di quota.

Mentre lo Stretto di Messina trema sotto raffiche di vento gelido e piogge battenti, l’Aspromonte indossa il suo abito più bello e severo. La “coda dell’inverno” ha scelto la punta dello Stivale per il suo ultimo, maestoso atto, regalando ai reggini un risveglio che sa di magia, ma che impone estrema prudenza a chi si metterà in viaggio verso le vette del Parco.

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