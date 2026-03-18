Maltempo Calabria: interventi di rimozione frane sulla SS 182 “delle Serre Calabre” | VIDEO

Anas è impegnata sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre” a seguito del maltempo che nelle ultime ore ha colpito la regione Calabria, per interventi di rimozione di materiale franato e messa in sicurezza in corrispondenza del km 32,500 e in tratti saltuari fino al km 40,000, nel territorio comunale di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia. Le attività sono in corso senza sosta con l’impiego di personale e mezzi. I rilevanti volumi di terreno mobilitati hanno determinato l’interdizione temporanea della circolazione nel tratto interessato.

La viabilità alternativa è garantita attraverso percorsi segnalati in loco.

La riapertura al traffico è prevista a senso unico alternato entro le prossime 24-48 ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.