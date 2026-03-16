Maltempo Calabria: riaperta al traffico la statale 106 “Jonica” ad Amendolara

È stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 “Jonica” nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza. La circolazione era stata temporaneamente interrotta a causa del maltempo che nelle scorse ore ha interessato diverse aree della Calabria. In precedenza, il tratto al chilometro 392,500 era stato chiuso in entrambe le direzioni a seguito di un allagamento verificatosi in corrispondenza della galleria “Amendolara 1”. Le forti piogge avevano infatti provocato accumuli d’acqua che hanno reso necessario lo stop alla circolazione per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Dopo gli interventi di verifica e il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato, la statale 106 è stata riaperta e la viabilità è tornata regolare. Rimane comunque alta l’attenzione sulla rete stradale regionale, considerato il perdurare dell’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.