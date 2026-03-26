Maltempo Calabria, rinviati i lavori sulla Statale 106 Jonica a Badolato

I lavori programmati lungo la strada statale 106 “Jonica” nel territorio di Badolato non prenderanno il via nella serata odierna come inizialmente previsto. A comunicarlo è ANAS, che ha deciso di rinviare l’avvio delle lavorazioni a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Una scelta dettata anche da motivi di sicurezza e dalla necessità di garantire la regolare viabilità in un contesto già delicato. Alla base del rinvio vi è inoltre una specifica richiesta avanzata dalla Polizia locale del Comune di Badolato, legata alla concomitanza con la tradizionale manifestazione religiosa della Domenica delle Palme.

L’evento richiama infatti numerosi fedeli e cittadini, rendendo opportuno evitare ulteriori disagi alla circolazione e possibili criticità per l’ordine pubblico. La decisione si inserisce quindi in un quadro di attenzione sia alle condizioni ambientali sia alle esigenze della comunità locale.

Il piano dei lavori e la chiusura prevista

Come già comunicato nei giorni scorsi, gli interventi riguardano il ripristino delle barriere di sicurezza del ponte sul torrente Barone e dei tratti stradali in approccio. Si tratta di opere necessarie per garantire standard adeguati di sicurezza. Per consentire l’esecuzione dei lavori era stata prevista la chiusura temporanea di un tratto della SS 106.

Nel dettaglio, la limitazione interessava il segmento compreso tra il km 151,420 e il km 152,070, in corrispondenza dell’area di Badolato Marina. Il provvedimento, inizialmente fissato a partire dalle ore 20:00 del 26 marzo 2026, sarebbe dovuto restare in vigore fino al 6 giugno 2026. Il rinvio comunicato da ANAS non annulla l’intervento, ma ne posticipa l’avvio a una data che sarà definita nei prossimi aggiornamenti ufficiali.

Il rinvio deciso nelle ultime ore rappresenta una misura di buon senso per ridurre i disagi in una fase già complessa, sia per le condizioni di maltempo sia per la presenza di eventi religiosi molto partecipati. Resta alta l’attenzione sulle tempistiche di avvio del cantiere, considerata l’importanza strategica della SS 106 per i collegamenti della zona. Ulteriori comunicazioni sono attese nei prossimi giorni per aggiornare cittadini e utenti della strada sulle nuove date di intervento.

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