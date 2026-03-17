Maltempo Calabria, riunione in Prefettura: viabilità in crisi per frane e allagamenti nel Catanzarese

Viabilità in ginocchio in provincia di Catanzaro a causa del forte maltempo, al punto che sono decine le strade interessate da smottamenti e allagamenti. Il dato è emerso nel corso della riunione convocata dal Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, alla presenza dei sindaci, dei vertici delle forze dell’ordine e degli enti interessati. Sono molte le strade comunali e provinciali impercorribili, con particolari problemi tra le realtà dei Comuni di Marcedusa e delle aree interne, compresa la fascia del Reventino. Critica anche la condizione di diversi corsi d’acqua che, a causa delle varie esondazioni, hanno riportato ingenti danni idraulici.

Circa sessanta gli interventi compiuti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, operativi soprattutto per allagamenti e smottamenti, come evidenziato nel corso della riunione.

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