Maltempo Calabria, temporali incessanti e forti raffiche di vento: decine di interventi tra Catanzaro e Cosenza | FOTO

Nuova ondata di maltempo in Calabria con forti precipitazioni e temporali che, nella notte, hanno interessato diffusamente il territorio della regione. La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo arancione per oggi su tutta la Calabria. Scuole chiuse a Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti altri Comuni. Già diverse le segnalazioni di danni. A Stalettì, nel Catanzarese, il vento ha divelto le coperture di alcuni magazzini, mentre a Cosenza si segnalano danni agli stand della fiera di San Giuseppe, distrutti dalle forti raffiche di vento. Nel corso della notte precipitazioni diffuse hanno interessato l’intero territorio calabrese e le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate in numerosi interventi.

Dai riscontri acquisiti presso i vari Comandi provinciali, non si registra al momento un incremento significativo del numero degli interventi, che si sono mantenuti complessivamente nella media, con circa 60 operazioni portate a termine. La situazione appare tuttavia leggermente più impegnativa nei territori dei Comandi di Catanzaro e Cosenza.

Nel Comando di Catanzaro risultano 35 interventi già conclusi e 18 ancora in corso di espletamento, mentre nel Comando di Cosenza sono stati 19 gli interventi conclusi e 4 quelli ancora da effettuare. Nel territorio cosentino tra gli interventi di maggiore rilievo si segnalano la rimozione di alberature pericolanti in piazzetta Spezzano a Cosenza, un’operazione in Viale Parco per danni causati dal vento ad alcuni gazebo e, nel comune di Mendicino in via dell’Incontro, un incendio che ha interessato 24 contatori Enel installati nello stesso stabile, verosimilmente a causa di un sovraccarico dell’impianto.

Nel territorio catanzarese le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando principalmente per infiltrazioni d’acqua, locali allagamenti e piccoli smottamenti. Si segnalano inoltre disagi alla viabilità in ingresso alla città di Catanzaro, dove un’autovettura è rimasta bloccata nel sottopasso all’uscita della galleria Sansinato, causando rallentamenti al traffico veicolare.

La Protezione civile regionale continua a monitorare i corsi d’acqua, in particolare quelli del Lametino e la zona del Crati, già interessata un mese fa da una esondazione. Nel bollettino si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi soprattutto sui rilievi.

La situazione resta costantemente monitorata e le squadre dei Vigili del Fuoco rimangono operative sul territorio per far fronte alle richieste di soccorso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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