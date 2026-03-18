Maltempo Calabria: terreni saturi, tornano freddo e neve

L’ennesima ondata di maltempo sta lasciando la Calabria, ma nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature con nevicate in montagna. Per oggi la Protezione Civile ha ridotto l’allerta da arancione a gialla, spostando l’attenzione sulle condizioni dei terreni, ormai saturi d’acqua, che potrebbero cedere ulteriormente. Nelle ultime 24 ore i livelli di pioggia registrati sono diminuiti in modo significativo, rimanendo generalmente sotto i 50 mm in quasi tutte le zone, con l’eccezione di alcune aree del Reggino e del basso Ionio cosentino. Situazione critica nel Comune di Crosia e nella frazione di Mirto, dove frane e allagamenti hanno reso necessario l’intervento delle squadre della Protezione Civile per rimuovere acqua e fango dagli scantinati.

La Protezione Civile regionale, guidata da Domenico Costarella, prosegue nel monitoraggio della situazione, con particolare attenzione a eventuali nuove criticità legate alla fragilità del terreno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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