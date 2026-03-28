Maltempo Calabria, un intero paese isolato: Cassari bloccata tra neve, strade impraticabili e servizi fermi

Un intero paese isolato a causa del mancato spazzamento della neve sia sulle strade comunali che provinciali. E’ quanto succede a Cassari, frazione montana del comune di Nardodipace, nel Vibonese, dove nessun mezzo ha provveduto a spalare la neve da due giorni, né a ripristinare lo scuolabus verso Serra San Bruno. Una situazione di forte disagio e isolamento denunciata in una nota dal gruppo consiliare di minoranza al Comune di Nardodipace che fa presente come siano bastati “pochi centimetri di neve per mandare in tilt la viabilità e riportare Cassari in una condizione di isolamento. Eppure il Comune di Nardodipace era stato dotato di un mezzo destinato esclusivamente alla frazione Cassari: che fine ha fatto? Per quale motivo non si è intervenuti per garantire la pulizia delle strade? Ancora una volta il nostro territorio paga il prezzo della sua posizione geografica e dell’inefficienza istituzionale. Strade impraticabili e totale assenza di interventi non possono più essere considerati disagi ordinari: siamo di fronte a una vera emergenza per una comunità già fragile”, si legge nella nota.

“La strada che collega la frazione Cassari a Fabrizia, sia nel tratto di competenza comunale che in quello provinciale, è ormai ridotta a una mulattiera: buche profonde occupano interi tratti della carreggiata, rendendo il transito pericoloso e difficoltoso. E’ necessario un intervento immediato da parte degli enti competenti, che devono assumersi pienamente le proprie responsabilità. All’emergenza viabilità si aggiunge un ulteriore grave disagio: le scuole sono rimaste chiuse e il pullman che ogni giorno accompagna i ragazzi a Serra San Bruno è rimasto fermo. Una situazione inaccettabile, che penalizza ancora una volta i nostri giovani e il loro diritto allo studio. Non è tollerabile che, per pochi centimetri di neve non rimossi – conclude la minoranza consiliare di Nardodipace – si arrivi al blocco totale dei servizi essenziali”.

Disagi quotidiani e richieste di intervento immediato

La situazione descritta nella frazione di Cassari evidenzia criticità che vanno ben oltre l’evento nevoso, mettendo in luce problemi strutturali nella gestione delle emergenze e nella manutenzione del territorio. L’isolamento della comunità, aggravato dalla mancata percorribilità delle strade, ha avuto ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei residenti, limitando non solo gli spostamenti ma anche l’accesso a servizi fondamentali.

I cittadini chiedono risposte concrete e tempestive, sottolineando la necessità di una pianificazione più efficace degli interventi in caso di condizioni meteo avverse. La mancanza di azioni rapide e coordinate rischia infatti di amplificare il senso di abbandono percepito nelle aree interne, già caratterizzate da fragilità infrastrutturali. In questo contesto, diventa essenziale un impegno condiviso tra enti locali e sovracomunali per garantire sicurezza, continuità dei servizi e tutela dei diritti fondamentali della popolazione.

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