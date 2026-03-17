Maltempo Calabria, uomo isolato e bisognoso di cure soccorso in elicottero a Corigliano Rossano | FOTO

Un uomo rimasto isolato a causa dell’allagamento dell’area e bisognoso di cure mediche è stato salvato dai Vigili del Fuoco in contrada Fossa, a Corigliano-Rossano (Cosenza), colpita dall’ondata di maltempo in atto in Calabria. Una squadra fluviale dei vigili del Comando di Cosenza è intervenuta con il supporto dell’equipaggio dell’elicottero “Drago VF165” del reparto volo di Salerno e del personale sanitario del 118. L’uomo, dopo essere stato recuperato, è stato affidato al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. Gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco proseguono in tutta l’area interessata, dove segnalano criticità diffuse legate ad allagamenti, difficoltà nella viabilità e condizioni meteo ancora avverse.

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