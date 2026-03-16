Maltempo Catanzaro, vento furioso a Stalettì: danneggiato il capannone dell’azienda Guglielmo | FOTO e VIDEO

Nelle prime ore della mattinata odierna una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Copanello nel comune di Stalettì presso l’azienda di torrefazione “Guglielmo”, a seguito dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche. Le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura del capannone, di oltre 5mila metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. L’intervento dei Vigili del Fuoco è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei macchinari esposti alle intemperie, nonché al recupero del prodotto già confezionato al fine di limitarne il danneggiamento. Non si registrano danni a persone. Segnalati ingenti i danni alla copertura in pannelli coibentati. Dalle prime verifiche effettuate sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni strutturali.

Maltempo Catanzaro, a Stalettì danneggiato il capannone dell'azienda Guglielmo

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