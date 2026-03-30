Maltempo Cina, potente tempesta di vento si abbatte sul Guangdong: danni | VIDEO

Oggi, lunedì 30 marzo, il Guangdong, provincia costiera della Cina sudorientale, è stato colpito da una squall line, con venti di burrasca che hanno superato i 110km/h in cinque città, tra cui Guangzhou e Dongguan. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la violenza delle raffiche di vento, in grado persino di ribaltare camion di grandi dimensioni. Nella città di Chaozhou, una porta del villaggio è stata abbattuta dalle violente raffiche di vento, rischiando di colpire un passante. Le raffiche erano di intensità tale da impedire alle persone di camminare a piedi per strada o andare sui motocicli.