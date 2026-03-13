Maltempo Cina, terrificante tempesta di sabbia nello Xinjiang: raffiche di vento a 165km/h | VIDEO

Dall’11 marzo, un’ondata di freddo ha investito il nord dello Xinjiang, un territorio autonomo nel nord-ovest della Cina, una vasta regione di deserti e montagne, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 165km/h a Turpan, e tempeste di sabbia hanno attraversato la regione. L’ondata di freddo ha causato una bufera di neve a Urumqi, colpita da un calo di temperatura di 20°C in un solo giorno; nel frattempo, lo Xinjiang meridionale è stato investito da una tempesta di sabbia con raffiche fino a 165km/h. Proprio queste violente raffiche di vento hanno dato origine alla vasta tempesta di sabbia nel deserto meridionale dello Xinjiang, con la concentrazione di PM10 a Hotan che ha raggiunto i 5170. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo che mostrano l’enorme muro di sabbia avanzare nel deserto e inglobare tutto ciò che incontra.

L’allerta per tempesta di sabbia rimane in vigore. Sono previste tempeste di sabbia o raffiche di vento in alcune zone di sei province e regioni autonome. Tempeste di sabbia o raffiche di vento sono previste in alcune zone del Xinjiang meridionale, della Mongolia Interna occidentale, del Gansu occidentale, del Qinghai settentrionale, del Ningxia centrale e settentrionale e dello Shaanxi settentrionale, con possibili tempeste di sabbia localizzate nello Xinjiang meridionale.