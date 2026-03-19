Maltempo Cipro, tempesta di grandine trasforma il paesaggio: Agios Ioannis coperta da uno spesso strato bianco | VIDEO

Forti grandinate hanno colpito tra ieri ed oggi la zona di Agios Ioannis Pitsilias, nel cuore di Cipro. In poche decine di minuti, il villaggio si è ricoperto di uno spesso strato di grandine, tanto da sembrare imbiancato come dopo una nevicata. L’episodio si è verificato a causa di una forte ondata di maltempo che sta interessando l’isola, con temporali diffusi e fenomeni localmente violenti soprattutto nelle aree montuose e collinari del Troodos e della Pitsilia.

Il Servizio Meteorologico di Cipro ha emesso un’allerta gialla per temporali forti e possibili grandinate fino alla serata odierna, segnalando che ulteriori precipitazioni intense sono attese tra giovedì e sabato. La Protezione Civile ha invitato alla prudenza soprattutto lungo le strade di montagna, dove la grandine e l’acqua rendono l’asfalto particolarmente scivoloso. Non si escludono infine piccoli smottamenti o danni alle coltivazioni, già segnalati in altre zone colpite da fenomeni simili nelle scorse settimane.

Secondo le previsioni, l’instabilità continuerà almeno fino al weekend, con possibilità di nuove grandinate e anche qualche fiocco di neve sulle cime più alte del Troodos.

La grandine non è un fenomeno quotidiano, ma non è rara a Cipro, specialmente durante i mesi invernali e soprattutto nelle zone montuose. Grandinate intense possono verificarsi durante i mesi invernali piovosi (da dicembre a febbraio/marzo), colpendo talvolta le zone montuose (Troodos) e le aree agricole, causando danni significativi ai frutteti. Sebbene il clima mediterraneo, si possono verificare eventi temporaleschi severi con grandine di grosse dimensioni. Inoltre le grandinate possono essere abbastanza violente da danneggiare la produzione agricola locale.