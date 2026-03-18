Maltempo, colpo di coda invernale in Molise: tanta neve a Capracotta, fiocchi anche a Campobasso

L’inverno mostra un ultimo colpo di coda in Molise, riportando la neve soprattutto nelle zone interne e montuose. Dalla serata di ieri, abbondanti fiocchi hanno interessato l’Alto Molise, con Capracotta completamente imbiancata, mentre a Campobasso la nevicata è stata più leggera. Il repentino calo delle temperature è dovuto all’arrivo di aria fredda dai Balcani, che ha fatto scendere la quota neve fino a 600 metri. Le condizioni meteo restano instabili e sono previste ulteriori nevicate anche nella giornata di domani, 19 marzo. Al momento non si registrano criticità sulla viabilità e le scuole del capoluogo restano regolarmente aperte. Annullati oggi i collegamenti via mare tra Termoli e le Isole Tremiti a causa delle condizioni meteo avverse.

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